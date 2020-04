Ecco iPhone Se 2020. Con la quarantena globale Apple punta sul low cost: prezzo e caratteristiche

Apple ha presentato il nuovo iPhone Se 2020. Colpo di scena nel mondo degli smartphone, in piena quarantena globale l'azienda di Cupertino l'ha lanciato senza presentazioni show o dirette streaming. Eccolo qua il nuovo iPhone Se 2020, smartphone economico secondo gli standard Apple, in preordine dal 17 aprile a un prezzo di partenza di 499 euro per la versione da 64 Gb di memoria interna, 549 euro per la 128 Gb e 669 euro per la 256 Gb. Tre colori abbastanza inediti: nero, rosso e bianco.

Il processore è un Apple A13 Bionic, lo stesso degli iPhone 11 per performance di livello. Design interessante caratterizzato dall'alluminio aerospaziale utilizzato per la scocca. Display di dimensioni ridotte rispetto a quanto si vede in giro: 4,7 pollici, schermo Retina Hd con tecnologia True Tone.

Tra i ritorni, quello della tecnologia Touch Id. Il comparto fotografico presenta una fotocamera posteriore da 12 megapixel, l'anteriore è da 7 megapixel.