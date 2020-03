"Giuseppe Conte sei..." Cos'è e come funziona il giochino che sta conquistando Twitter

State vedendo una moltitudine di tweet che iniziano con "Giuseppe Conte sei..." e non capite che sta succedendo? No, non c'è una diretta in corso del premier con nuove strette per arginare il Coronavirus ma siete davanti all'ultimo gioco di Twitter che ha fatto balzare in alto tra le tendenze il nome del presidente del Consiglio. In cosa consiste? Facilissimo: bisogna scrivere sul proprio smartphone "Giuseppe Conte sei" e poi seguire i consigli della tastiera virtuale di WhatsApp che prevede le parole più probabili in base alle nostre precedenti chat.

A lanciare il giochino è l'utente di Twitter Zia Giana che ha scritto: "ok raga scrivete “giuseppe conte sei...” e fate continuare la tastiera inizio io: giuseppe conte sei tutto quello che ho". Gli utenti si sono sbizzarriti e hanno iniziato a postare le frasi improbabili che escono fuori. Un clima di non sense che non stona con la confusione del Paese.