TikTok introduce il parental control. L'app più amata dai giovanissimi accelera sulla sicurezza degli utenti del social network, e lo fa con due nuove funzioni: il filtro famiglia e la gestione del tempo nel feed, in arrivo sui dispositivi italiani nelle prossime settimane.

La prima funzione permette di associare l'account TikTok di un adulto a quello del minorenne di cui è responsabile. Questo permette di impostare un tempo massimo da passare sull'app, limitare i messaggi diretti ed escludere contenuti a rischio. Su questo tema insiste anche la funzione "Gestione del Tempo nel Feed", un sistema di notifiche e video realizzati da creator molto seguiti per dire agli utenti di non esagerare.

Il social network cinese risponde così alle critiche in fatto di sicurezza, nei giorni in cui infiamma la polemica per Skullbreaker Challenge, l'ultima pericolosa moda virale del web, nata proprio tra i video ironici e innocui di TikTok.