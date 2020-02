Huawei, tris di MateBook: potenza in mobilità. E c'è il nuovo Band Pro

Produttività mobile, nuova infornata di dispositivi da Huawei. Arrivano sul mercato italiano tre nuovi laptop della famiglia MateBook: X Pro ( 1.699 euro), D 14" (699 euro) e 15" (649 euro). Mentre sbarca negli store anche Huawei Band 4 Pro, il nuovo indossabile.

MateBook X Pro 2019 si distingue per il suo Ultra FullView Display da 13,9 pollici ed un rapporto screen-to-body del 90%. Lo schermo supporta una risoluzione 3K e la totalità della gamma di colori RGB. Il laptop misura 14,6 millimetri di spessore e pesa solo 1,33 kg. Con processore Intel Core i7 -8565U di ottava generazione e una memoria interna da 512GB, è un notebook potente, affidabile, perfetto per tutti i tipi di utilizzo e comodo da portare sempre con sé.

Eleganti, compatti e potenti, i nuovi Mate Book D 14" e 15" superano in termini di performance i loro predecessori, grazie al nuovo processore AMD Ryzen 5 3500U. Dotati di una gamma di funzioni migliorate, ampio display FullView, prestazioni eccellenti, collaborazione Multi -Schermo, accesso e avvio rapido tramite impronta digitale e connettività ad alta velocità, D 14" e 15" offrono un'esperienza utente ancora più elevata in dispositivi compatti e leggeri. Pesano rispettivamente 1.38 e 1.53 kg e sono ideali per tutti quegli utenti sempre in movimento. In particolare, i due portatili Huawei presentano una camera a scomparsa e uno schermo 16:9, con cornici laterali e superiori che misurano rispettivamente solo 4.8 e 5.3 millimetri. I display Full View trovano spazio in pc dalle dimensioni compatte, con un rapporto screen-to-body rispettivamente dell' 84% e 87%.

Band 4 Pro (79,90 euro) è la nuova smartband capace di calcolare il livello di ossigeno nel sangue e monitorare il battito cardiaco e il sonno, grazie alle tecnologie proprietarie Huawei TruSeen 3.5, Heart Rate Monitoring e TruSleepTM 2.0 Scientific Sleep. Sono undici le modalità di allenamento monitorate daBand 4 Pro, sia per attività outdoor che indoor. Grazie al GPS integrato è possibile registrare e tenere traccia delle attività outdoor, come corsa e nuoto, anche senza collegarsi ad uno smartphone. La durata della batteria garantisce un utilizzo continuativo e intensivo del dispositivo, fino a sette ore con GPS attivo.