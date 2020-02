TIM Unica: Fisso, Mobile, tv e smart home insieme

Nasce TIM Unica, la nuova soluzione convergente che mette insieme Fisso, Mobile, Contenuti TV e Smart Home per offrire più connessione, più intrattenimento, più confort e sicurezza a tutti i clienti TIM.

Tutto insieme senza limiti grazie ai Giga illimitati in regalo ogni mese per ogni linea mobile della famiglia fino ad un massimo di 6 SIM per soddisfare ogni esigenza.

Ricevere i Giga illimitati è semplicissimo, basta avere una linea telefonica di rete fissa con domiciliazione dei pagamenti, una o più linee mobili con offerta dati attiva e addebitarne gli importi delle ricariche automatiche nella bolletta telefonica di casa.

Inoltre TIM Unica può essere arricchita con i contenuti esclusivi di intrattenimento di TIMVISION, la TV di TIM e il mondo innovativo della Smart Home, come i servizi di sicurezza per tutta la famiglia.

E a breve TIMVISION includerà nel proprio pacchetto anche un’ opzione Netflix, dedicata a tutti gli appassionati di film e serie TV, con un’offerta dedicata che includerà anche il TIM BOX.

Per gli amanti dello sport invece sono disponibili le opzioni NOW TV e DAZN, con la migliore programmazione di Calcio e Sport, i grandi eventi sportivi di Eurosport Player e presto anche la nuova stagione dei Motori. In questo modo TIMVISION arricchisce ulteriormente la propria offerta confermandosi tra i principali leader per la qualità dei contenuti.

Il lancio di TIM Unica è accompagnato da una campagna spot TV in occasione del 70° Festival della Canzone Italiana, ideata da Luca Josi Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM.