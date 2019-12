Apple Mac Pro può costare quanto un appartamento. Social scatenati

È disponibile sul sito della Apple il nuovo Mac Pro, il top dei computer di Cupertino destinato agli utenti professionali. Prezzi? In formato tower a partire da 6.599,00 euro e in versione rack da 7.299,00 euro. Non poco, ma in linea con i prezzi della Mela considerando che si tratta di macchine destinate a un utente esigente e professionale che deve maneggiare programmi complessi e grandi quantità di dati.

Ma a scatenare le proteste divertite di molti utenti sono le configurazioni più sofisticate del Mac Pro. Se si scelgono tutte le componenti hardware e software top (come il processore Intel Xeon W 28‑core o la doppia scheda grafica Due Radeon Pro Vega II Duo) si raggiunge infatti la cifra di 63.227,98 euro, naturalmente schermo escluso (per il display da 32 pollici abbinato al Mac Pro servono 5-6mila euro). Cifra che dovrebbe salire di qualche euro nella versione rack, disponibile a breve.

Sulla rete le battute si sprecano. A prescindere dalla qualità del prodotto, fa un certo effetto vedere che un computer può costare come una macchina di lusso o un appartamentino in un paese in provincia.