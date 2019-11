TikTok, chi guarda?

Il fatto che anche la più social delle social influencer ci vada con i piedi di piombo deve far alzare le antenne: il mondo di TikTok, l’app più scaricata dell’anno e autentico fenomeno di massa, può essere un po’ destabilizzante per chi ha superato le venti primavere. Anche se ci si chiama Chiara Ferragni. La fashionissima «blonde salad» per il momento compare solo in un video della sorella Valentina, che sta muovendo i primi passi sul social network cinese nato dall’acquisizione di musical.ly, social app in cui si poteva cantare in sincrono con le proprie canzoni preferite. Altri vip si sono invece lanciati a capofitto con la speranza di agguantare per primi il pubblico giovane, anzi giovanissimo, che popola la piattaforma. Dalla Hunziker alla d’Urso, da Bruno Barbieri a Luca Argentero celebrità più o meno social pubblicano con risultati alterni i loro video-esperimenti.

Già, perché TikTok è un social network incentrato sulle clip: video di 15 o 60 secondi in cui l’utente può sbizzarrirsi con balli e lip sync sui brani e sui meme audio a disposizione, con un ricco ventaglio di effetti e filtri. Per il resto sono previste alcune funzioni tipiche degli altri social: si possono seguire gli utenti, mandare messaggi diretti (ma sono vietate le foto) e i trend del momento sono raggruppati in hashtag. Il risultato è un blob variopinto di micro-gag e balletti, puro intrattenimento in pillole a uso e consumo dei nati dopo il 2000. Anche perché dietro allo schermo, come ha scoperto il Guardian, operano censori draconiani istruiti a rimuovere ogni contenuto con riferimenti politici o che possa mettere in cattiva luce la Cina. Il Comitato per gli investimenti esteri statunitense sta inoltre indagando se l’app di proprietà della ByteDance costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale e per i dati dei cittadini. A livello globale parliamo di un miliardo di download e 500 milioni di utenti al mese. Altro che canzonette.