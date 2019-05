Storie di compleanno, Facebook rinnova gli auguri social

Tra le opzioni più apprezzate su Facebook c’è da sempre il calendario eventi, che ricorda, tra le altre cose, i compleanni degli amici. Ogni giorno, milioni di persone si affidano a questa funzionalità per far sentire il proprio affetto ad amici e parenti in un giorno speciale.

Oggi, nella scelta tra il messaggio privato e il post pubblicato in bacheca, c’è un’opzione in più per scambiarsi gli auguri in modo personalizzato e creativo: le Storie di compleanno, ultima evoluzione delle Storie di Facebook, introdotte circa due anni fa e utilizzate quotidianamente da più di 500 milioni di persone in tutto il mondo.

Nate per rispondere all’esigenza di poter comunicare su Facebook in modo ancora più creativo, le Storie di compleanno permettono di creare biglietti personalizzati, originali e visivamente accattivanti. Un messaggio d’auguri è sempre gradito e, se originale e simpatico, fa sorridere, migliora l’umore e, talvolta, si rivela l’antidoto perfetto a una giornata cominciata male. E’ un modo per sapere che i nostri amici ci hanno pensato e hanno voluto dedicarci un po’ del loro tempo per festeggiarci.

Storie di compleanno: istruzioni per l’uso - Le Storie di compleanno sono un luogo divertente per aggiungere un tocco di creatività con biglietti d’auguri, foto, video e musica a una Storia da condividere con il festeggiato del giorno.

Creare una Storia di compleanno è molto semplice: basta toccare la notifica che suggerisce il compleanno di un amico, scattare o caricare una foto o registrare un breve video utilizzando uno dei biglietti di auguri digitali disponibili. In più, si può arricchire la Storia di compleanno con un adesivo musicale per aggiungere una colonna sonora al messaggio d’auguri. Una volta pubblicata, la Storia sarà visibile per tutto il giorno nella sezione dedicata sul profilo di chi compie gli anni. Per i nostalgici, trascorso il giorno del compleanno sarà possibile recuperare le storie nell’archivio del proprio account, come nel caso delle Storie tradizionali.

Come per tutte le altre Storie, è inoltre possibile definire non solo chi tra gli amici può visualizzare le Storie di compleanno, ma anche chi può aggiungere contenuti alle storie. Se non regolate altrimenti, le impostazioni delle Storie di compleanno seguiranno quelle predefinite della timeline del profilo utente.

Il festeggiato avrà così un regalo inedito: uno showreel unico e irripetibile di tutte le storie che gli amici gli hanno dedicato da guardare e riguardare finché non sparirà.

Buon “social” compleanno: 5 consigli per gli auguri più glam - Per creare una Storia di compleanno che lasci il segno e non rischiare che si perda nel mucchio ecco cinque semplici suggerimenti.