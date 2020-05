Cucinare (via web) con lo chef. E i prodotti arrivano a casa

Cucinare a casa, sotto la guida di chef stellati, e con gli stessi prodotti che utilizzano nella loro cucina. Da oggi si può fare, in una serata gastronomica virtuale (ma poi la cena è succulenta e reale), con una iniziativa della piattaforma Dinnerathome in collaborazione con Dimensione Suono soft. I tre chef saranno Stefano Marzetti del Ristorante Mirabelle – Hotel Splendide Royal, Giuseppe Di Iorio del Ristorante Aroma – Palazzo Manfredi) e Massimo Viglietti del Ristorante Taki Off. Una piattaforma web li collegherà in diretta streaming con le nostre case per insegnare a preparare, passo dopo passo, in tempo reale, la ricetta della serata, spiegando le caratteristiche delle materie prime e le tecniche da utilizzare. Il portale Dinnerathome.it raccoglierà le prenotazioni delle cooking experience che avranno inizio domenica 10 maggio alle 19 con una cena inaugurale in cui i tre artigiani del gusto saranno protagonisti in diretta streaming in occasione della “Festa della Mamma”. I prodotti per realizzare le ricette saranno invece consegnati direttamente a casa di chi avrà prenotato dalla gastronomia Ercoli di Roma in una speciale "chef box". Un appuntamento che poi si ripeterà ogni giorno alle 19. Questo il menu della prima serata: Pizza Margherita in siringa, Consommè alla moka express, Spaghettoni alla chitarra con pesto trapanese, aliciotti freschi e mollica di pane e Filetto di Maiale in crosta di erbe, purea di finocchi e mele caramellate.

Questi invece i piatti che gli chef realizzeranno durante le lezioni di cucina "A cena con gli chef" in programma per il mese di maggio: Massimo Viglietti: Milano: Siringa di Pomodoro Basmati, milanesine, crema di parmigiano e zafferano. Roma: Idea di carbonara con prugne in salsa affumicata al thè lapsang souchong. Genova: Consommè alla Moka Express, pomodoro, basilico e carne trita.

Giuseppe di Iorio: Tortino di Zucchine con capesante scottate al dragoncello, Risotto con Filetti di Faraona spinacino mantecato al caprino, Filetto di Maiale in crosta di erbe purea di finocchi e mele caramellate.

Stefano Marzetti: Un Uovo Nuovo... topinambur affumicata, carciofi croccanti e mentuccia selvatica. Spaghettoni alla Chitarra pesto trapanese, aliciotti freschi e mollica di pane. Cuore di Merluzzo in Vasocottura con pomodorini alla liquirizia e purea di ceci.