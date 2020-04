Arrivano i Dining Bond di Imàgo, paghi oggi (scontato) per una cena stellata domani

Dopo Massimo Bottura dell'Osteria Francescana a Modena anche il ristorante Imàgo dell'hotel Hassler a Roma lancia i dining bond, i buoni da acquistare ora per una cena "stellata" e da spendere non appena il governo deciderà la riapertura dei ristoranti. Uno strumento che nel caso di Massimo Bottura è andato letteralmente a ruba nel giro di sole 24 ore. Così Roberto E. Wirth, proprietario e general manager dell'Hassler e il giovane chefAndrea Antonini hanno deciso di lanciare la stessa iniziativa che coniuga due esigenze: il cliente acquistando anticipatamente un voucher sostiene la ripresa dell’attività in un momento difficilissimo ma si assicura anche un’esperienza unica a un prezzo esclusivo, di cui potrà beneficiare alla riapertura. L’Imàgo dinner bond, ad edizione limitata, valido per 2 persone con un costo di 250 euro comprende un aperitivo sull’esclusiva terrazza del 7° piano, un menu degustazione di 6 portate più amouse bouche e pre-dessert e abbinamento vini. Il voucher potrà essere utilizzato in qualsiasi momento, escluse le festività, e sarà valido fino al 30/12/2020. "Dopo un periodo di totale isolamento come questo – racconta l’Executive Chef Andrea Antonini – finalmente riprendiamo possesso delle nostre cucine. In questo momento, più che mai, si fa sempre più forte la mia vocazione di esprimere ed offrire una cucina totalmente italiana, nelle cotture, nelle tecniche e nel prodotto. Da Imàgo, infatti, si celebrerà l’ingrediente italiano, proponendo ricette antiche o rielaborazioni contemporanee, dai sapori sempre intensi e seducenti. La mia cucina è una rigorosa costruzione di elementi che vede nel piatto pochi sapori, tutti riconoscibili e tutti italiani. Le cotture sono espresse, in padella, niente basse temperature o tecniche particolari, ma puro fuoco.” “Oggi tornare al ristorante vuole dire essere pronti ad offrire all'ospite un’esperienza avvolgente e mai provata prima - prosegue - apriremo per la prima volta la terrazza al 7° piano, fin’ora riservata ai soli clienti dell’hotel, e studieremo i migliori abbinamenti tra i piatti e i vini della nostra cantina. Marco Amato, Restaurant Manager, con tutta la brigata di sala orchestrerà una serata indimenticabile”.