Roma per tre giorni "Città della pizza"

Da venerdì 12 a domenica 14 aprile, Roma si trasforma ufficialmente ne “La Città della Pizza”. Saranno oltre 60 - tra pizzaioli, chef e personalità di settore - i protagonisti della terza edizione della manifestazione ricca di gusto organizzata da Vinòforum in collaborazione con Ferrarelle presso il Ragusa Off di via Tuscolana. In pole position le cosiddette “case”, alias le “temporary pizzerie” suddivise nelle categoria “Napoletana”, “All’italiana”, “A degustazione”, “Romana”, “Al taglio” e “Fritta”, a cui va sommato lo spazio dedicato ai “Fritti all’italiana”. Non mancherà l’area riservata al “Gluten free”, accanto a contest e a varie aree a tema. Nel menu di ogni pizzeria ci saranno una margherita o una marinara, una cavallo di battaglia e una special edition creata appositamente per l’iniziativa, per un totale di più di 100 pizze differenti. Dai classici intramontabili alle proposte più estrose, come la “Dolce Forte” (con impasto al cacao, cinghiale sfilettato, lardo di Cinta Senese, pecorino stagionato in fiocchi, olive nere al forno e olivo evo). “Abbiamo nuovamente riunito i migliori interpreti della pizza dello Stivale per offrire ai visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza unica degustando piccoli capolavori provenienti da diverse regioni del nostro Paese”, spiega Emiliano De Venuti, ideatore e CEO di Vinòforum. Ricchissimo altresì il calendario convegnistico, con laboratori e workshop dedicati ad appassionati ed addetti ai lavori.