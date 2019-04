Pizza e mozzarella matrimonio perfetto

Obicà Mozzarella Bar ha presentato a Roma Pizza Party con Chef Alessandro Borghese, un esclusivo evento dedicato ai foodies della Capitale per provare le nuove "Pizzette to share" dell’aperitivo del primo Mozzarella Bar al mondo. Il famoso chef e conduttore di trasmissioni tv come "4 ristoranti" si è esibito nella suggestiva location di Obicà Parlamento che ad aprile spegne le 15 candeline. L’iniziativa rientra nella collaborazione tra Obicà e Chef Alessandro Borghese, che negli ultimi due anni ha dato vita a numerose iniziative nei ristoranti Obicà in Italia e all’estero.

Per l'aperitivo Obicà Mozzarella Bar ha reso protagonista assoluta la Pizza: uno dei piatti più amati in Italia e all’estero, la Pizza ha mille varianti, dagli ingredienti alle farine utilizzate, dai metodi di cottura allo spessore. La Pizza di Obicà, apprezzata in tutto il mondo, dall’America al Giappone, è unica nel suo genere: fragrante, saporita e allo stesso tempo leggera e digeribile. La farina con cui viene preparato l’impasto è di frumento, ottenuta dalla selezione dei migliori grani teneri macinati a pietra del Molino Quaglia appositamente per Obicà. L'impasto è lasciato lievitare lentamente per un minimo di 48 ore e cotto su pietra refrattaria.

Il nuovo Aperitivo di Obicà, a Roma disponibile presso Obicà Parlamento e Obicà Campo dei Fiori, vuole proprio omaggiare la Pizza, con la proposta di una selezione di Pizzette da condividere con amici e colleghi. E per accompagnarle, i bartender Obicà hanno creato una speciale lista di cocktail realizzati con i migliori distillati, che vanno dai classici drink italiani come Spritz, Americano e Sbagliato, al Mademoiselle con Aperol, Gin, Peychaud Bitter, Succo di Passion Fruit e Soda o il Pink Sunrise, con Vodka, Passoã e Soda al Limone. Mentre per un gusto più amaro, l’ideale è il Bitter Mule con Pimm’s, Rabarbaro Zucca e Ginger Beer. Per ciascun drink ordinato è quindi possibile scegliere ogni giorno tra tre Pizzette diverse, trasformando l’aperitivo in occasione di condivisione dove gustare una delle eccellenze proposte da Obicà tra:

Bufala DOP - una pizza dove regna incontrastato il sapore della Mozzarella di Bufala Campana DOP che da Obicà trova sempre massima espressione. Il sapore fresco e cremoso per un grande classico intramontabile.

Verdure Grigliate - che le verdure fanno bene è risaputo, così come si sa che, se si trovano su una Pizza, si mangiano con più gusto! Questa proposta colorata è la Pizza bella da vedere e gustosa da provare.

Salsiccia e Cime di Rapa – più che una pizza è un omaggio a un piatto tipico del Sud e della tradizione partenopea. Un mix di sapori che in un morso trasporta tra il Golfo e il Vesuvio.

‘Nduja di Spilinga – Se il jalapeno è ormai un prodotto noto ai più, sono ancora in tanti a non aver provato la ‘Nduja. Questa specialità calabrese saporita e piccante trae origine dalle ricette contadine anti spreco e oggi rappresenta un ingrediente estremamente in voga. La Pizza e la Stracciatella Pugliese, unite alla ‘Nduja, portano in tavola un piatto imperdibile per tutti i foodies.