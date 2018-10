Sù! La nuova idea di Tiramisù

La felicità ha una ricetta. E un sapore. È questo il pay-off di Sù! Il nuovo tiramisù ideato dalla celebre pastry chef Loretta Fanella in partnership con Paolo Parisi che verrà presentato nell’ambito di Taste of Roma 2018 e disponibile nel punto vendita “Su!”, a due passi da Piazza Navona in di via di Tor Millina 34.

Il gioco è semplice: affondare il cucchiaino, aspettare il “crac” della cialda e deliziarsi con la bontà di questo tiramisù artigianale, che unisce tradizione e innovazione nel dessert italiano più classico e conosciuto al mondo. La cialda è il vero cuore del progetto di Sù!, nonché brevetto in esclusiva: un croccante cuore di cioccolato declinato in differenti colori e sapori in base al gusto del tiramisù scelto, che a contatto con il cucchiaino sprigiona il delizioso composto liquido presente al suo interno e bagna il savoiardo. In pratica, un tiramisù espresso, con un “elemento nascosto – afferma la pastry-chef Loretta Fanella – che non si vede, ma si sente in bocca quando si assaggia”.

Nella selezione degli ingredienti, tutti artigianali e di altissima qualità, Paolo Parisi ha giocato un ruolo da protagonista. Per prima cosa ci sono proprio le sue famose uova: da galline livornesi, hanno la particolarità di essere alimentate non solo con granaglie, ma anche con latte di capra per integrarne le proteine animali. E ancora i savoiardi dell’Antica Fabbrica Di Ciaccio dal 1928, il cioccolato giapponese di Meiji The Choco e il mascarpone fatto in casa, realizzato secondo un’antica ricetta che prevede un riposo di 48h, utilizzando latte e panna dell’azienda agricola Faustini di Paliano, in provincia di Frosinone. Lo stesso caffè è frutto di una selezione esclusiva. Come spiega Paolo Parisi, “siamo andati a cercare i chicchi e ce li siamo fatti tostare”. Il punto vendita di Sù! in via di Tor Millina ha aperto poco prima dell’estate e, dopo un periodo di rodaggio, ha già messo in campo sei gusti differenti: dal tradizionale al caffè, anche in versione deca, passando per pistacchio, nocciola, fragola e una versione tropicale a base di mango e frutto della passione.

Ad affiancare Loretta Fanella nella sua avventura romana, tre soci che, grazie al loro background, hanno influito sulle scelte creative del marchio, rendendolo moderno e riconoscibile, popolare e non snob: Luna Basaia (ex copywriter con esperienza in ambito ristorativo), Carla Ladau (creatrice e illustratrice con esperienza in pubblicità), Carlo Mosso (produttore ed organizzatore di eventi).

L’intenzione di Loretta Fanella e dei tre soci è di regalare “un momento, un luogo e un modo per aggiungere un po’ di dolcezza a vite eclettiche e movimentate”. In altre parole, una piacevole pausa che aggiunge un po’ di leggerezza a grandi e piccoli appassionati di tiramisù.