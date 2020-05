Sul balcone. Avvinghiati. Taylor Mega e Tony Effe fanno sul serio. A fotografarli ci pensa il settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini. Adesso Taylor e Tony fanno impazzire il mondo del gossip con foto piccantissime ed un lato B pazzesco dell’influencer con 2,4 milioni di follower su Instagram. Tra loro c’è passione e amore. Taylor Mega aveva molti dettagli sul flirt con Tony, in una diretta con Sonia Bruganelli (moglie di Bonolis). La coppia è volata a Roma. Sembrerebbe la prova generale di una di miele all’ombra del Colosseo (dove sono stati fotografati abbracciati). Lo scatto bollente corre in Rete tra gossip e indiscrezioni. Sembra che Taylor Mega sia molto richiesta dal mondo della televisione. Qualcuno ci svela che ci sono per lei nuovi progetti dietro l’angolo. Ma l’influencer non ne parla. Silenzio assoluto. Si gode il bel momento.