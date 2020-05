Megan Fox e Brian Austin Green si sono lasciati. Chi è il rapper che ha conquistato l'attrice

Megan Fox, 34 anni, e Brian Austin Green, 47, si separano definitivamente. La colpa? Del rapper Machine Gun Kelly. Una delle coppie più belle di Hollywood ha ufficializzato la rottura dopo 10 anni di matrimonio e tre figli Noah, 7 anni, Bodhi, 6, e Journey, 3, nato proprio quando si vociferava di un addio. E’ stato l’ex attore della serie tv Beverly Hills 90210 a scrivere la parola fine su un legame profondo, ma altalenante con l’attrice di Transformers.

Brian Austin Green ha raccontato tutto nel suo celebre podcast: “Abbiamo avuto una relazione straordinaria. Io so che la amerò sempre e che lei mi amerà per sempre. Megan è stata onesta quando un anno fa è tornata dal set del film Midnight in the Switchgrass. Mi disse: stare lontana mi ha fatto riflettere. Mi sentivo meglio. Penso che è una cosa che devo cercare di fare. Per me”. La separazione sembrerebbe all’insegna della massima civiltà: “Insieme, come famiglia, abbiamo costruito qualcosa di davvero bello e speciale. Non vogliamo perderlo. Cercheremo di restare amici e di essere uniti di fronte ai bambini. Faremo le vacanze tutti insieme e staremo uniti per loro, i nostri figli”, mentre sul nuovo compagno dell’ex moglie Megan, Brian Austin Green si limita a dire: “Non l’ho mai incontrato. Non ci ho mai parlato. Però mi fido del suo giudizio. Megan dice è un bravo ragazzo. Non voglio che la gente pensi che loro sono i cattivi e io la vittima. Io non so cosa succederà in futuro. Non voglio fare previsioni…”.

L’attore e imprenditore ha pubblicato anche un poetico post per salutare la madre dei suoi figli: “Alla fine le farfalle si annoiano a stare sedute troppo a lungo su un fiore. Cominciano a sentirsi soffocate. È un mondo grande e vogliono viverlo”. Intanto Megan Fox ha postato su Instagram una foto che la ritrae su un’Aston Martin, insieme al rapper Machine Gun Kelly, conosciuto sul set del film Midnight in the Switchgrass.