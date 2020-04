Pupo e Cruciani cantano insieme per alleviare la solitudine degli amanti del sesso

Pupo e Giuseppe Cruciani hanno deciso di cantare insieme una canzone «per alleviare la solitudine agli amanti del sesso». E a sorpresa hanno mandato il videoclip della canzone, realizzato in tempo di Coronavirus rigorosamente a casa propria, a «Le Cronache di Escort Advisor», un nuovo spazio di condivisione di racconti di sesso e di vita ai tempi del coronavirus su Escort Advisor, il sito di recensioni di escort attivo in Europa con oltre 2 milioni di utenti mensili solo in Italia. Il cantautore Pupo (Enzo Ghinazzi), reduce dalla parentesi come opinionista al Grande Fratello Vip, e il giornalista Giuseppe Cruciani hanno realizzato un riadattamento ad hoc della canzone di Pupo «Porno contro Amore», ribattezzandola «Virus controAmore», in esclusiva per EscortAdvisor.

«Nella mia mente c’è questo virus che distrugge l’amore, ma in fondo all’anima c’è ancora spazio per un raggio di sole» è una strofa del brano che è di fatto un inno per incoraggiare a resistere ai disagi del virus in questo momento di lockdown, con un augurio originale dei due sul finale della canzone. Escort Advisor con questo contributo lancia oggi sul proprio sito l’iniziativa editoriale: «Le Cronache di Escort Advisor», una sorta di «Decamerone», dove raccontare come si vive la vita ed il sesso in questo momento particolare. Accanto ai volti più noti, anche le professioniste del sesso a pagamento, i loro clienti e gli utenti del sito che dicono la loro su come si sono adattati a questa situazione. «Una sorta di Playboy moderno che affianca alla sensualità delle professioniste, contenuti di rilievo e diversificati, come negli anni ’60 in cui nella rivista vicino a sensuali modelle, erano affiancati scritti di Truman Capote, Arthur Miller e molti altri», spiegano da Escort Advisor. «Mike Morra, il fondatore di Escort Advisor, diventa così un novello Hugh Hefner e ancora una volta sfida i benpensanti con una nuova iniziativa provocatoria», sottolinea il sito.

«Un’iniziativa che viene sostenuta da personaggi altrettanto fuori dagli schemi che hanno deciso di rallegrare milioni di utenti e migliaia di escort costretti a stare a casa, spesso in solitudine. Persone normali che non sono depravati che guardano porno da mattina a sera, ma normali lavoratori, uomini e donne. Coloro che partecipano a questo nuovo progetto di Escort Advisor sono dei pionieri che compiono gesti di sfida contro l’ipocrisia, come hanno sempre fatto nella loro professione», spiega Mike Morra. La canzone di Pupo e Cruciani in esclusiva su «Le Cronache di Escort Advisor» e tutti gli altri racconti sono disponibili: https://www.escort-advisor.com/ea/cronache/

«L’idea di dedicare uno spazio di Escort Advisor per un progetto così particolare sottolinea dunque la natura stessa del sito: quella di provocare e di andare controcorrente. Per distinguerci ancora di più dalle bacheche di annunci che anche in questo momento si limitano a stare lì immobili a offrire una vetrina di visibilità per ragazze che non possono lavorare e clienti che non possono uscire, come se nulla fosse cambiato. Noi invece vogliamo stare vicino a escort e utenti, fornendo uno spazio per esprimersi. In più in un momento come questo, di forte limitazione della libertà personale e di incertezza legata al virus, serve proprio un luogo dove dire la propria senza censure», aggiunge Morra.

Tra gli altri vip, la prossima settimana, Franco Trentalance, ex pornoattore di fama internazionale, scrittore e showman, ha aderito al progetto e parteciperà con quattro video, con i suoi consigli ed aneddoti. «Le Cronache di Escort Advisor» sono un contenitore che accoglie tutti e a cui tutti possono partecipare con ogni forma di espressione, per condividere esperienze, sensazioni e commenti, e confrontarsi senza censura e sotto i dettami del «politicamente corretto», sottolinea Escort Advisor. «Non solo intrattenimento, ma anche cultura e informazione, grazie ai contributi esterni di esperti dal mondo della letteratura e della scienza. C’è anche la possibilità di interagire attraverso i commenti per confrontarsi sotto alle singole cronache, un pò come in un forum o in social network», sottolinea Escort Advisor, «in uno spazio solitamente dedicato alle recensioni (tutt’ora presenti e attive legate ai servizi di videochat)».

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti e rende noto di avere «raccolto 150.000 dal 2014».