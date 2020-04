Amici 19, terremoto Nicolai. Così insulta Alessandra Celentano

Nicolai Gorodiskii, il ballerino di classico meno amato di “Amici19” ha attaccato la maestra Alessandra Celentano in un post sul proprio account Instagram (@nicolaigorodiskii): “Non mi frega niente della Celentano, butta solo me**a”.

Nicolai Gorodiskii si è classificato quinto ad “Amici19”, ma a tenere banco sui social è stato il suo atteggiamento maleducato e irriguardoso verso la maestra Alessandra Celentano e l’insegnante Timor Steffens oltre ai ripetuti scontri verbali con il collega Javier Rojas (stranamente adesso i due sono molto amici, vivono insieme a Perugia e il cubano gli ha donato metà del suo montepremi, nda). Nel post di ringraziamento a una piccola fan che gli ha mandato un video dove imitava i suoi passi, il ballerino ha scritto: “Ragazzi questa mattina ho ricevuto uno dei rigali più grandi e soddisfacenti da la mia vita... e per questo che ballo io per farli a i ragazzi ballare, emozionare e credere che si può perché si PUÒ davvero, nonostante tutte le dificulta uno sempre si alza ragazzi credetemi....voi non sapete quante botte ho presso io né la mia Vita ma sono felice e sempre più forte ma sempre con Dio e la fede ... io non ballo per essere perfetto e per piacere a gente come la Celentano (infatti non è che sono irrespetuoso ma propio non me ne frega di quello che dice lei, non è come quando un insegnante ti aiuta a crescere artisticamente come tutti i insegnanti che ho avuto per fortuna, io non sarei quello che sono adesso senza tutti i miei Maestri che adoro e voglio bene con tutto il mio cuore e sono grato e non ho mai pagato una lira perché i miei non avevano soldi ..., MA GENTE CHE TI BUTTA ME**A NON LO ACCETO )....Il mio scopo e arrivare a più gente che non sa di danza e motivarli e capire che si può fare, la danza è vita non è un régimen militare ❤ grazie a @megiqemalli_ _ _ per il video GRAZIE DAVVERO MI HAi regalato un regalo bellissimo dritto al cuore. la Danza e libertà e la danza è Arte viva non una scultura ferma... #Rigalopiugrande #Amici”.