George Clooney e Amal, tira un'ariaccia: voci di divorzio

Acque agitate in casa Clooney. Amal e George Clooney, genitori dei due gemelli Ella e Alexander (2 anni e mezzo), sarebbero in crisi a causa del carattere scontroso dell’attore. L’ex medico di E.R. sta vivendo mesi di forte stress per la realizzazione a ostacoli del film Good Morning, Midnight, di cui è attore, sceneggiatore, regista e anche produttore. Secondo il magazine International Business Times, la star darebbe ordini a tutti e sarebbe sempre nervoso: “È stressato perché ha dovuto lavorare più a lungo del previsto al cast del suo prossimo film. E tutto questo lo sta portando ad avere dei modi di fare veramente odiosi. Una situazione che sta peggiorando”. Neppure la moglie Amal, avvocato di caratura internazionale, riesce a tranquillizzarlo, anzi “non ne può più dei suoi modi insopportabili e burberi”. La stessa fonte riferisce: “Amal è comprensiva nei suoi riguardi: capisce che è stressato per il suo prossimo film, ma non riesce proprio a digerire il suo carattere spigoloso. Quel film sta portando George ad avere dei modi odiosi e scostanti nei suoi riguardi. Il set lo rende nervoso e non è la prima volta che accade”. La coppia si è sposata nel 2014 e nel 2017 sono nati i gemelli Ella e Alexander, ma a distanza di tre anni si vocifera di una crisi coniugale abbastanza profonda.