Dopo Sanremo Diodato dice la verità sulla ex Levante. A chi è dedicata "Fai rumore"

Diodato dice la verità su "Fai rumore" e sulla ex fidanzata Levante (anche lei in gara all'ultimo Festival di Sanremo). Il cantante nato ad Aosta ma cresciuto a Taranto svela che in realtà il brano che ha vinto Sanremo non è dedicato a Levante ma a Francesca, fidanzata di Edwyn Roberts, l'altro autore del brano.

Per approfondire leggi anche: Diodato dedica la vittoria a Diodato

E poi precisa che nel suo nuovo album è un'altra la canzone dedicata alla ex Levante ed è "Quello che mi manca di te".