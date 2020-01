Dov’eravamo rimasti? Barbara d’Urso aveva mostrato un anello. Cena romantica. Ed è scoppiato un caso in Rete. Migliaia di commenti e like al video. Adesso la regina di Cologno svela su Instagram l’arcano mistero, che ha tenuto sulle spine migliaia di follower. Sempre sui social, la d'Urso pubblica un video mentre corre mano nella mano con Cristiano Malgioglio. L'hashtag scelto è #rideresempre insieme con i cuori e una pioggia di like. Malgioglio e la d’Urso sono legati da una profonda amicizia. Anche il loro brano ("Dolceamaro") da mesi spopola ovunque. Ma è bastata una storia su Instagram della d’Urso con l’anello per riaccendere il gossip. Intanto, la regina di Cologno si prepara al ritorno di Domenica live e del suo super show serale.