Francesca Pascale, in sella con la tutina aderente. Mai vista così

Silvio Berlusconi non aveva voluto regalargliela per Natale (era il 2013) perché la considerava troppo pericolosa. Ma lei, Francesca Pascale aveva un’autentica passione per l’Harley Davidson e se l’era comprata da sola nonostante il no di Silvio. Ma la bionda compagna del Cavaliere ora confessa (su Instagram) di aver «ceduto» a un altro amore: «Oggi l’Harley Davidson fa un po’ di spazio nel mio cuore. Ho una nuova fiamma, completamente un altro pianeta, la velocissima Yamaha MT-07». La prova, con tanto di istruttore che ha dato a Francesca Pascale alcune indicazioni di guida, è avvenuta all’autodromo di Modena. E la fidanzata del Cav ha pubblicato tutte le foto con la sua nuova «fiamma» in pista.