Bacio social, l'ex naufraga e il cantante escono allo scoperto

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: come prima, più di prima. Innamorati. E lo scatto sui social non lascia dubbi. "Sei sei le stelle io sono la Nasa, prima di tornare a casa... Ti verrò a cercare", commenta Federico sui social infiammando il gossip nelle ultime ore. I due, a luglio scorso, avevano avuto un periodo di crisi e si erano mollati.

L’ex naufraga dell'Isola dei Famosi" e il cantante del duo Benji&Fede (che tra poco più di un mese sforneranno un nuovo album) sono stati in vacanza assieme. Fuga d’amore romantica in una baita di montagna. Poi qualche altro giorni trascorso in città. Et voilà: la foto del bacio. Tanto atteso dai fan della coppia. È proprio vero: “Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”.