Ecco la retta di Belén per Santiago. Quanto costano le scuole dei vip

Cara scuola, quanto mi costi? Troppo. E montano le polemiche anche tra i vip. Che spesso vengono presi di mira. Soprattutto se parliamo di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. In queste ultime ore è stato diffuso il costo della retta scolastica di Santiago (loro unico figlio). Che frequenta, a Milano, uno degli istituti più prestigiosi: l'American School of Milan. Si parte dai 10 mila euro sfiorando anche i 20 mila l’anno. Si tratta di una scuola suddivisa in diversi livelli di istruzione. Ovviamente si tratta di un istituto d'eccellenza, che non possono frequentare tutti.

In quella scuola, Santiago incontrerà altri figli di vip. Un esempio? Sofia e Mattia Fargetta, figli di Mario e di Federica Panicucci. Oppure Lua Sophie e Sol Gabriel Stoppa, figli dell’inviato di Striscia la notizia Edoardo Stoppa e di Juliana Moreira. Stessa scuola anche per i figli di Gianluigi e di Alena Seredova.

Ma gli attacchi degli ultimi giorni, purtroppo, non sono stati gli unici. Stefano e Belen, che sono ritornati insieme da pochi mesi dopo una burrascosa separazione, hanno dovuto incassare il colpo dopo aver condotto il Festival di Castrocaro (in onda su Rai 2) con ascolti bassi e poco soddisfacenti.