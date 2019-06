Sirene, attori e nobiltà alla festa marina della psicologa vip

"Voglia di mare e dei suoi colori", il tema del festone con cui Irene Bozzi anche quest'anno ha festeggiato il suo genetliaco (top secret l'età), invitando le amiche del generone romano e prezzemoline doc a vestirsi nei colori del mare, dall'azzurro al turchese, dal blu al Tiffany, dal corallo al bianco spuma marina. Non tutti ovviamente hanno rispettato il dress code e come sempre se ne sono viste di tutti i colori: sirene e balene, tritoni e gamberoni arrostiti dal sole; insomma un fritto misto molto à-la-page. Tra scollature esagerate, paillettes, trasparenze, lurex scintillante e pizzo, labbra a canotto, botox e ritocchini vari.

La vulcanica psicoterapeuta, ex moglie del cantautore Roberto Vecchioni, sempre presente agli eventi che contano, ha accolto nel giardino della sua bella casa alla Camilluccia un centinaio di amici. Niente regali né fiori, ma una donazione alla no profit "Diversity Lab", fondata dalla figlia Francesca Vecchioni che lotta per superare tutte le discriminazioni e favorire una visione del mondo positiva che consideri le molteplicità e le differenze come valori e risorse preziose per tutte le persone.

Nel verde di casa Bozzi, tra addobbi marini e cadeau (portachiavi e penne a forma di pesciolini), ecco arrivare la grande amica attrice Valeria Fabrizi, vestita in completo nero e arancio, scortata dalla paillettata figlia Giorgia Giacobetti. Spiritosissima Adriana Russo che si è presentata con ciambella di salvataggio, maschera e boccaglio. E tra gocce di sangue blu a nobilitare il tutto, grazie alla presenza del principe Guglielmo Giovanelli Marconi con la sua Vittoria, del marchese Giuseppe Ferrajoli, la splendida contessa Elena Aceto di Capriglia, di Maria Consiglio Visco di Marigliano, si inizia ad assaltare il buffet pieno di leccornie a base di pesce.

Arrivano via via le attrici Laura Lattuada, Stefania Barca, Antonella Fattori, Eleonora Vallone; gli attori Edoardo Siravo, Fabrizio Apolloni, Alex Partexano. Chiacchierano Marika Carniti Bollea con i figli Marco e Barbara, Alessandra e Aldo Spallone, i Prefetti Gianni Ietto e Fulvio Rocco.

La colonna sonora della serata non poteva che essere affidata a Reo Confesso con la sua band, che ha invitato a cantare al suo microfono la cantautrice Cristina Orsi. Cartellino timbrato anche per Maria Monsè, la cantante Elena Bonelli, le giornaliste Rai Camilla Nata, Mariella Anziano e Anna Paola Ricci, Lucia De Sica, il direttore d'orchestra Jacopo Sipari di Pescasseroli, Sara Iannone, Fabrizio Rocca, Miriam Fecchi, Cinzia Monreale. Tutti a complimentarsi con l'inossidabile Bianca Maria Caringi Lucibelli che è stata appena eletta Presidente del "Lions Club Roma Nomentanum". Si divertono il press agent Emilio Sturla Furnò con Marco Galli, Daniela Iacorossi, Roselyne Marialachi e compagnia bella. Discorso della festeggiata e della figlia Francesca che ha speso parole bellissime e commoventi per la mamma dinanzi alla torta ricoperta di fragole, con tanto di spintoni per la pole position a guisa di flash, applausi, baci, brindisi, Happy Birthday cantato in coro e un arrivederci al prossimo anno. Tanti auguri Irene!