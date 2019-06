Giulia De Lellis e Belen si mettono i piedi in faccia

E’ guerra di...piedi tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. L’influencer tascabile ha ufficializzato il suo legame con il centauro della MotoGp Andrea Iannone, ha minacciato di querelare il settimanale “Chi” per aver rubato e pubblicato alcune foto in cui era nella sua abitazione privata in compagnia di Iannone e delle nipotine e poi si è consolata con un video ultra fetish: piede in faccia a Iannone che invece di spostarsi lo ha ripetutamente sbaciucchiato. E’ guerra di… piedi tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. L’influencer tascabile ha ufficializzato il suo legame con il centauro della MotoGp Andrea Iannone, ha minacciato di querelare il settimanale “Chi” per aver rubato e pubblicato alcune foto in cui era nella sua abitazione privata in compagnia di Iannone e delle nipotine e poi si è consolata con un video ultra fetish: piede in faccia a Iannone che invece di spostarsi lo ha ripetutamente sbaciucchiato.

Visualizza questo post su Instagram Eravamo lì, così .. Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 24 Giu 2019 alle ore 12:39 PDT

I commentacci si sono sprecati: “Ma che è sta cafonata?”, “Ma che video fai? Che schifo”, “Vi girate gli stessi fidanzati” e pure l’immancabile post sulla rivale: “Sono fortemente indecisa se siano più brutti i tuoi piedi o quelli di Chiara Ferragni”. Ma succede che poche ore dopo Belen Rodriguez, perennemente in compagnia del marito Stefano De Martino, che ha ammesso che stanno provando ad avere un secondo figlio, ha pubblicato un’Instagram Story in cui mostrava il piede appoggiato sul cruscotto della macchina e rideva: “Amore ma dove lo trovi un piede così” e sotto la scritta “fetish”. Pura coincidenza?