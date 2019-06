Prati gate, mister Svizzera furioso con la Michelazzo: "Mi ha rovinato"

Non si placa la rabbia di Stephan Weiler, il modello svizzero, coinvolto nel Pamela Prati-Mark Caltagirone gate. L'ex Mister Svizzera a sua insaputa è stato spacciato per 10 anni come Simone Coppi, marito di Eliana Michelazzo, e in un’intervista a “Spy” rivela un retroscena su “Live non è la d’Urso”: "Ho preteso che ci fosse la mia manager nella foto con Eliana. E se è coinvolta in questa faccenda la denuncerò”.

Stephan Weiler, 35 anni, Mister Svizzera, modello e professore di matematica, è apparso molto freddo nei confronti di Eliana Michelazzo, protagonista dello spin off del Prati-Caltagirone gate. Fin dalla prima volta che ha incontrato l’ex agente di Pamela Prati a “Live Non è la d’Urso” ha dato l’impressione di non credere affatto alla Michelazzo che sostiene di essersi ritenuta sposata per 10 anni con lui senza averlo mai visto di persona o sentito al telefono. Più volte ha sostenuto che secondo lui quella versione dei fatti era a dir poco incredibile tant’è vero che quando Eliana lo incontrò per la prima volta e disse di sentirsi male dall’emozione, lui rimase impassibile e non l’abbracciò. Pochi giorni fa, la Michelazzo ha pubblicato un selfie su Instagram in cui appare sorridente al fianco di Weiler e dopo un fantasioso sproloquio d’amore sottolinea che non era stata denunciata (ciò che le interessava far sapere, nda). Ebbene, le cose non stanno esattamente così. Stephan Weiler alla rivista Spy ha precisato che si trattava di un selfie forzato e che lui aveva preteso a fianco a sé anche la manager Farah De Tomi proprio per non dar adito a illazioni e complicità: "Volevo fosse chiaro che si trattava di una foto di lavoro". E infatti, Stephan dà le spalle alla "mogliettina". Sempre a "Spy", il giovane ha sottolineato: “Ho scoperto tutto tre settimana fa e mi sono davvero arrabbiato. Per me è stato un grosso problema, sia per il mio ruolo di insegnante, sia per Mister Svizzera, che richiedono il "vestito bianco", la totale assenza di ombre nella tua vita. Non volevo che si sporcasse la mia immagine. La gente non credeva non ne sapessi nulla”. Weiler ha dichiarato anche di non voler né conoscere né rivedere Eliana: “Se veramente ha creduto a tutto, e su questo ho molti dubbi, le dico di farsi aiutare da uno specialista bravo per cancellare tutto. Denunciare Eliana? Questa è una cosa che vedrà il mio avvocato, io voglio denunciare il fatto che qualcuno abbia usato la mia faccia per un raggiro, spero che Eliana non c’entri, ma se verrà dimostrato che c’entra, allora denuncerò anche lei, mi sembra normale”. Intanto Eliana Michelazzo si è fatta coprire il tatuaggio con il nome Simone ed è così affranta dalla fine dei suoi 10 anni di matrimonio (virtuale) che è andata al mare asponsorizzare bikini e occhiali da sole come da post su Instagram.