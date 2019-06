Giulia De Lellis in Spagna con Iannone

Questa sì che è una sorpresa! Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono la nuova coppia dell’estate 2019. Chi l’avrebbe mai detto che tra il centauro e l’influencer potesse scoppiare l’amore? Eppure sembra che sia così. Il settimanale “Chi”, prima li ha fotografati a cena in un ristorante di Milano, poi li ha immortalati insieme ai box del Gran Premio di Barcellona, dove domani si corre la gara di MotoGp.

I due sono andati via insieme a bordo di un motorino non lasciando spazio a dubbi anche se la De Lellis poche ore fa in un’Instagram Story ha mostrato un tutore al braccio e per scherzare ha dato la colpa al pilota: “Sono arrivata a Barcellona, ho fatto un giro con Iannone su un cinquantino, anzi era un 125… e questo è il risultato…”, ma come ha precisato lei stessa si trattava semplicemente di una battuta. Nessuna caduta, solo una brutta tendinite. Ma è curioso che abbia chiamato il presunto fidanzato per cognome e non per nome. Anche l’ex fidanzata di Iannone, Belen Rodriguez, ha voltato pagina tornando con l’ex marito Stefano De Martino dal quale pare aspetti una femminuccia.