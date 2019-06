Lui la modella e lei lo chef, spuntano gli altarini tra Harry e Meghan

Glamour, bollenti e birichini. I Duchi del Sussex sono una coppia affiatata, ma prima di mettere la testa a posto e di mettere su famiglia si sono dati da fare. Il principe Harry aveva un’amante e anche Meghan, all’inizio del rapporto con il futuro marito, non sarebbe stata un esempio di virtù.

Angela Levin, biografa reale, conferma che il principe Harry conobbe l’attrice durante un appuntamento al buio, ma aggiunge che continuò a frequentare la top model Sarah Ann Macklin, 29 anni, prima volto del marchio Burberry e ora laureata in Scienze della nutrizione con impiego in una famosa clinica di Londra.

Nella biografia Harry: Conversations with the Prince, la Levin ricorda che la chimica e la passione tra il figlio di Lady Diana e la splendida mora (tra l’altro somigliante alla Markle) ex fidanzata del modello David Gandy, proseguì di pari passo con i primi mesi di conoscenza di Meghan. I classici “due piedi in due staffe”. Ma nemmeno la futura Duchessa rinunciò subito alle sue notti con un altro uomo: “All’inizio della storia con Harry Meghan non aveva tagliato i ponti con Cory Vitiello, il ricco chef canadese con cui si era fidanzata poco dopo il divorzio, nell’agosto 2013, dal primo marito, il produttore cinematografico Trevor Engelson”. Poi la svolta: il fidanzamento ufficiale a settembre 2017, il matrimonio ad aprile 2018 e il primogenito un anno dopo.