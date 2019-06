Storia finita: Irina Shayk e Bradley Cooper si sono lasciati

Voci confermate: è addio tra Bradley Cooper e Irina Shayk, una delle coppie più belle e affascinanti dello star system mondiale. L'attore di "Una Notte da Leoni" e la top model ex di Cristiano Ronaldo si sono lasciati e stanno lavorando sull’affidamento della piccola Lea.

Le voci sulla fine del matrimonio si erano fatte sempre più insistenti a Hollywood e oggi la rivista “People” conferma: “Hanno ufficialmente deciso di chiudere la loro relazione e stanno amichevolmente lavorando su come gestire la custodia della figlia Lea De Seine. Sembra che Irina abbia già lasciato la casa dove viveva con l’attore portando con sé la bambina. La coppia si è conosciuta nel 2015, un colpo di fulmine e la decisione di avere un figlio. Entrambi amavano vivere il loro rapporto il più lontano possibile dai riflettori, ma qualche mese fa è nata una crisi a quanto pare irreversibile. Una fonte vicina alla coppia aveva rivelato a “Page Six”: "È solo per l'amore che li lega alla loro bambina di due anni, Lea, che continuano a darsi una possibilità, ma è inutile, l'amore che li legava non esiste. La situazione è molto difficile, le cose non vanno proprio bene. Nessuno dei due è felice. La loro relazione è appesa ad un filo. Non potevano rompere durante la promozione di "A star is Born", il film da Oscar di cui l'attore è stato regista e protagonista al fianco di Lady Gaga. All’epoca si sussurrò di un’intesa particolare con la cantante, ma sia Cooper che Lady Gaga negarono sostenendo che si trattava di semplice amicizia e stima lavorativa. Li ritroveremo l’uno nelle braccia dell’altro?