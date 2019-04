Lui vola via, lei chiama gli avvocati: tra Kate e William è crisi

Basterà un colpo di testa alla Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, per riconquistare William d’Inghilterra? La 37enne testa coronata ha ingaggiato una famosa hair stylist, Virginia Chadwick-Healey, per darle un tocco più cool e glamour rispetto al passato, magari con lo scopo di tornare a brillare agli occhi del marito. I tabloid inglesi, infatti, hanno messo in pausa il gossip su Meghan Markle, prossima al parto, per concentrarsi sulla vita privata della futura regina d’Inghilterra.

Sono mesi che si rincorrono le voci di una crisi matrimoniale tra William e Kate e qualcuno ha anche ricordato che il primogenito di Carlo e Lady Diana aveva avuto forti dubbi sul fatto che fosse la donna giusta, quella da portare all’altare. Fu il padre Carlo a convincerlo: o la lasci o vai avanti e lui tornò dalla sua Kate. Tuttavia nascosto nel prato all’inglese della campagna di Anmer Hall ci sarebbe un segretuccio piccante: William si sarebbe invaghito di Rose Hanbury, ex modella 35enne che nel 2009 ha sposato il 59enne David Rocksavage, marchese di Chilmondeley.

La coppia vive nei pressi della casa di campagna dei Duchi di Cambridge e Rose era molto amica di Kate, ma quando la principessa ha scoperto che tra la bella Rose e il padre dei suoi tre figli c’era un feeling particolare si è ingelosita e ha interrotto ogni rapporto. Come si dice in questi casi: meglio prevenire che curare. Ma il ritorno a Kensington Palace non avrebbe riportato l’armonia tra i futuri regnanti perché è notizia di oggi che William a fine aprile mese partirà da solo per la Nuova Zelanda. Intanto la Middleton in Windsor ha chiamato gli avvocati per mettere fine alla strisciante campagna mediatica ai danni della sua famiglia.