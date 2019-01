Chi è davvero Meghan Markle? La Duchessa del Sussex perennemente sorridente nel suo Givenchy o l’ex attrice dispotica e avida di denaro? L’americano “Globe magazine” e la rivista “361 Magazine” hanno citato fonti di Kensington Palace e perfino una mail della Regina Elisabetta per lanciare la notizia di un divorzio imminente tra i due novelli sposi. Sua Maestà sarebbe infuriata per i comportamenti di Meghan (l’avrebbe definita “un cancro da estirpare” e “insopportabile”) e le avrebbe proposto un accordo di divorzio da 37 milioni di dollari da firmare entro la fine di aprile. In pratica la moglie del principe Harry d’Inghilterra darebbe alla luce i due gemelli che porta in grembo e tornerebbe in America con più soldi ma senza figli. I nascituri resterebbero a vivere in Gran Bretagna e avrebbero un titolo nobiliare. A provare l’ira di Elisabetta sarebbe stato l’ennesimo strappo al protocollo: un selfie con il popolo vietatissimo agli appartenenti alla Royal Family. All’indiscrezione, i tabloid inglesi hanno aggiunto che i due sposini vivono separati già da 10 giorni. Tuttavia la ricostruzione fa a pugni con gli sguardi sognanti che Harry e Meghan Markle si rivolgono ogni volta che sono in pubblico. E anche con la gioia che sprizza dal volto dell’ex attrice americana durante i numerosi impegni ufficiali.

Inoltre il principe Harry in qualità di Commonwealth Youth Ambassador ha dichiarato a un evento: “Sto per diventare padre e sono perfettamente consapevole della necessità di rendere questo mondo più resiliente e i suoi abitanti più responsabili per la prossima generazione”. Non sembra turbato da una rottura improvvisa. In attesa di altro gossip, una cosa è certa: il giorno di San Valentino Harry e Meghan non si scambieranno neppure un bacio. La testa coronata nonché Capitano Generale dei Royal Marines sarà lontano in Norvegia dove raggiungerà e visiterà una base militare alle prese con un’esercitazione a bassissime temperature. Qui celebrerà i 50 anni del Commando Helicopter Force.