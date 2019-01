Fausto Brizzi ha un nuovo amore, baci con con l'ex olimpionica Silvia Salis

Fausto Brizzi ha un nuovo amore? Il regista, finito nella bufera dopo le accuse di molestie sessuali e la conseguente separazione dalla moglie Claudia Zanella, sembra aver ritrovato il sereno nella vita sentimentale. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 16 gennaio, le immagini di Brizzi con la nuova fiamma che nulla ha a che fare con il mondo del cinema. Si chiama Silvia Salis, ex olimpionica e pluricampionessa italiana di lancio del martello (ha smesso per un infortunio e in seguito alle accuse per elusione dei controlli antidoping da cui poi è stata assolta), oggi consigliera della Fidal e del Coni. Tra i due neo fidanzati ci sono 17 anni di differenza ma la cosa non sembra turbarli. E ora che Brizzi si appresta a vedere archiviate le accuse nei suoi confronti, i momenti bui sembrano sempre più lontani. Se sono rose, quindi, fioriranno.