Chi bacia Belen? L'uomo del mistero manda in tilt i suoi fan

Non è Andrea Iannone (suo ex fidanzato per oltre due anni). E neppure Ezequiel Lavezzi, il calciatore con cui qualcuno mormora di un presunto flirt nelle ultime settimane. Siete fuori strada. Ancora una volta Belen Rodriguez sorprende tutti sui social non appena pubblica due “Instagram Stories” in cui sembra baciare un uomo che tanto misterioso non è. Si tratta di Marcelo Burlon, 590mila follower al seguito su Instagram, stilista, dj, pr. Da sempre lavora nel campo della movida milanese. E’ nato in Patagonia, ma si è trasferito presto in Italia dove ha conosciuto diversi anni fa Belen, contesa in queste ore da varie reti televisive per la garanzia negli ascolti ad ogni sua apparizione in tv.

Quello pubblicato nelle Instgram stories di Belen sembrerebbe un bacio senza malizia, “a stampo” (come si dice in gergo), con un affiatamento che fa invidia a molti uomini. Quindi non fatevi strane idee: Burlon non è il nuovo fidanzato di Belen, single dopo la fine della storia con Iannone (conosciuto tre anni fa grazie a suo fratello Jeremias, in partenza per L'Isola dei famosi nonostante un piccolo infortunio). Dunque, sono del tutto infondate anche le voci su un suo ritorno di fiamma con De Martino (suo ex marito) o con il pilota Andrea Iannone. Burlon, dopo la storia su Instagram pubblicata da Belen – con tanto di “tag” – è diventato uno dei personaggi più cliccati. Molti fan dell’argentina si sono incuriositi: quella scena, che ha il sapore di un incontro ravvicinato, ma non lo è affatto, ha portato una pioggia di like e follower ad entrambi. Belen e Marcelo sono due super comunicatori.