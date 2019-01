Briatore difende il figlio Nathan dagli haters: "Siete dei poveretti"

Di Malindi in male. Flavio Briatore scende in pista per difendere il figlio Nathan Falco “aggredito” dagli haters. Finora il fondatore dei Billionaire non aveva mai risposto alle critiche e men che meno alle offese degli utenti che affollano i social, ma stavolta è esploso.

Sul suo profilo ufficiale Instagram, Briatore ha condiviso uno scatto in cui il figlio Nathan, nato dall’unione con Elisabetta Gregoraci (in vacanza in Thailandia), impara a fare surf aiutato da tre istruttori di colore. Molti follower hanno visto nell’immagine l’emblema della differenza tra ricchi e poveri (“mi fa tristezza”, “bravo, li aiuta a casa loro”), mentre molti altri, più prosaicamente, hanno definito il bambino di 9 anni un “grassone che deve perdere peso”.

Non è la prima volta che le rotondità addominali del piccolo Falco finiscono nel mirino dei criticoni, ma a questo giro Briatore ha replicato invocando l’invidia sociale: “I commenti stupidi sui bambini sono fatti da sfigati rancorosi e gelosi che non sono stati capaci di crearsi un lavoro. Poveretti”.