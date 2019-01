Party scintillante al Circolo Antico Tiro a Volo

Immersi in una magica atmosfera natalizia, nel locale storico in cui vent’anni fa i nobili romani si dedicavano al tiro al piattello, ovvero il Circolo Antico Tiro a Volo, nel quartiere Parioli, si è svolto un mega party per il veglione di Capodanno. A dare il benvenuto come sempre, elegantissimo il presidente Michele Anastasio Pugliese insieme ad Anna Maria Tarantini, ed al consigliere Claudio Cosenza, ecco giungere una parata di invitati tra cui spiccava Cristina Gimignani autore di Gr Parlamento di politica d’annata, ammirata da tutti per la sua ampia gonna nera in pizzo, unita ad una particolare acconciatura arricchita con una piccola Coroncina in Swarosky, con lei al tavolo la collega Gelsomina Testa, giornalista della redazione economica del Gr 1, Marcello ed Anna Angeletti titolari della storica gioielleria in via dei Condotti, e l’avvocato Paola Persi.

Serata riuscitissima grazie al grande lavoro dell’organizzatore del ristorante del circolo che si è sbizzarrito nel creare un mega buffet raffinato e al tempo stesso gustoso di tante specialità dolci e salate. Risultato: un cenone davvero strabiliante sia a base di pesce che di carne tra cui spiccava un imperiale insalata di astice, tantissimi antipasti di mare, ravioli al tartufo, tortellini al sugo, una mega cernia di mare, involtini di pesce spada e di salmone, tacchino ripieno e maialino. Ma ciò che ha fatto letteralmente perdere la testa a tutti è stato il buffet di dolci dalla frutta più ricercata come mango, papaya e tanti frutti esotici ai dolci più gustosi tra cui millefoglie, babà, gelati, crostate di frutta e tutto quello che per gli appassionati dei dolci è veramente il massimo della ricercatezza. Subito dopo il brindisi della mezzanotte , e subito Dopo l’esibizione di due bravissimi ballerini di salsa, tutti in pista a scatenarsi e come la tradizione impone, a gran richiesta lenticchie e cotechino a volontà.