Meghan senza pace. Adesso è l'ora del matrimonio alla marijuana

Non c’è pace per Meghan Markle. Nemmeno a Natale. I tabloid sono scatenati sul nascituro e sul primo matrimonio. Il pancione della Duchessa del Sussex, 37 anni, è molto grande per essere solo al 5° mese di gravidanza e fonti di Buckingam Palace hanno rivelato ai tabloid che l’ex attrice sarebbe incinta di due gemelli. Anche per questo lo staff reale le avrebbe consigliato di rallentare, “è una maniaca del lavoro e sta facendo un po’ troppo, dovrebbe diminuire gli impegni” ha rivelato il corrispondente del Mirror, Russell Myers.

Chi ha deciso di non mollare la presa è la stampa inglese andata a scavare nel passato della moglie di Harry. Hanno trovato dettagli pruriginosi sul primo matrimonio della Markle con il produttore Trevor Engelson. Le nozze si celebrarono nel 2011 su una spiaggia in Giamaica e gli sposi regalarono agli invitati bustine di marijuana. La conferma arriva dal padre di Meghan e da alcune e-mail rubate, ma un ospite intervistato dal “The Sun” e dal “Daily Mail” ha precisato: “Sembrava che lei avesse acconsentito, non sembrava cosa sua, non sembrava aver idea di come si fumasse. Trevor e i suoi amici sembravano avere molta più esperienza”. Dunque, un passato non convenzionale per la Duchessa. Esattamente come il marito Harry D’Inghilterra.