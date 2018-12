Tutta la verità su matrimonio e figli. Cecilia Rodriguez si sfoga

Figli e matrimonio non sono nei pensieri di Cecilia Rodriguez, ex vip del GFVip 2. La sorella di Belen è fidanzata da un anno con Ignazio Moser conosciuto proprio all'interno della Casa di Cinecittà. E da tempo si rincorrono le voci di un figlio e di possibili nozze in Trentino. Ma un'arrabbiatissima Cechu ha detto basta al gossip sulla sua vita privata (motivo per cui è diventata nota) e in un'Instagram Story ha detto: "Non sono incinta, non mi sposo. Se volete posso stare qui 34 ore a dirvi cosa non farò quest'anno".

