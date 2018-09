La nobiltà romana si dà appuntamento alla corte di Meschini

Eleganza da tappeto rosso nel locale a piazza Augusto Imperatore, nel cuore di Roma per brindare al compleanno dell'imprenditore Andrea Meschini. Il festeggiato ha accolto tutti gli amici, numerosissimi come sempre, circa duecento. Insieme ai rappresentanti dell'associazione Onlus La Stelletta, che all'ingresso come ogni anno, hanno posizionato una grande ampolla di vetro, dove ogni invitato, dopo aver ricevuto in omaggio una piccola ceramica artigianale, ha avuto modo di poter donare una libera offerta, assecondando così il nobile desiderio di Andrea che, nell'invito aveva esplicitamente espresso il desiderio di non ricevere regali ma donazioni per questa associazione onlus che segue con affetto e dedizione da tanti anni.

Un compleanno all'insegna della solidarietà, tra strette di mano, abbracci e sorrisi della nobiltà romana ecco comparire la contessa Antonella Vitetti, elegantissima in abito bianco con stampe floreali, insieme alla contessa Elena Aceto di Capriglia con un elegante tubino rosso, la duchessa Silvana Augero con un candido abito bianco lungo, il principe Guglielmo Giovannelli Marconi in compagnia della moglie Vittoria, il marchese Giuseppe Ferrajoli, la psicologa Irene Bozzi con un look black and white. Uno dei momenti più esilaranti del party è stato quando, oltre al presidente della Lazio Lotito, grande amico del festeggiato, e' arrivato anche il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, i due si sono salutati con affetto e sono rimasti a chiacchierare allegramente, ovviamente rimanendo sempre in campo calcistico, catalizzando così l'attenzione di tutti i presenti. Goloso dinner buffet a base di varie specialità sia di terra che di mare. E dopo la mega torta, tutti in pista a scatenarsi fino a tarda notte.