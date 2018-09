Chiara Ferragni e Fedez sono marito e moglie. Hanno detto sì nella Dimora Delle Balze, splendido casale dell'ottocento nelle campagne di Noto davanti a parenti e amici. Il primo bacio sotto uno spettacolo pirotecnico.

Ecco allora il vestito della sposa più atteso dell'anno. La fashion blogger ha scelto un abito firmato da Maria Grazia Chiuri per Dior Haute Couture. Una nuvola di tulle con il corpetto tutto ricamato a maniche lunghe. I profondi spacchi sul davanti della gonna vaporosa. Chiara, al braccio di papà Marco, dentista sportivone, ha optato per uno chignon basso. Sopra il classico velo.

Fedez, senza cravatta ma in abito scuro e camicia bianca di Versace, ha aspettato la sua promessa sposa con gli occhi lucidi di emozione. E ha pianto tanto di commozione Chiara, prima del suo sì. "Più di chiunque altro mi hai spinto a credere in me stessa: non ho bisogno che il mondo mi ami perché ci sei tu. Sembravamo diversi e incompatibili, eppure eccoci qui", ha detto la Ferragni con la voce rotta dalle lacrime di felicità.

Le nozze sono state celebrate il sindaco di Noto Corrado Bonfanti. La cerimonia tra cascate di rose e fiori tutti sui toni del bianco, è stata anticipata da un party sabato sera ad alto tasso di musica e alcol che si è tenuto nel centro di Nota a Palazzo Nicolaci, splendido esempio di barocco siciliano.

Molti gli invitati famosi arrivati in Sicilia per l’evento: come Bebe Vio, Giusy Ferreri, Bianca Balti, Manuel Agnelli. Anche se sono le assenze quelle che spiccano di più: J-Ax, che era dato per sicuro nella lista degli invitati, alla fine ha declinato l’invito. Assenze pure tra i colleghi di Fedez nella giuria di X-Factor, come Mika, che ha comunque usato Twitter per fare gli auguri.