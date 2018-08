Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sposano

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme e stanno pensando di convolare a nozze in primavera. Lo rivela il settimanale "Oggi", in edicola dal 30 agosto. «Da mamma e da donna ho sentito il dovere di non risparmiarmi, di non lasciare nulla di intentato per salvare il valore sacro della famiglia», ha spiegato la Tatangelo al settimanale. «Le ho chiesto perdono, ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita», è la versione di D’Alessio, che qualche notte fa, rivela il settimanale, avrebbe chiesto alla sua Anna di sposarlo. Sarà una cerimonia privata, lontano dai flash e dalle eco mediatiche.