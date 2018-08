Fedez e Ferragni, che flop prima del matrimonio

Il crowdfunding matrimoniale non è mai una buona idea. Ne sa qualcosa Messi e ora ne sa qualcosa la coppia h24 sui social Ferragni-Fedez. Gli ospiti della “Pulce” donarono 45 euro a testa a una ONG, quelli dei “ravioli oggi sposi” finora hanno versato 3.000 euro. Una miseria in confronto ai 50.000 preventivati dalla coppia da 20 milioni di follower che si sposerà a Noto in Sicilia tra pochi giorni.

Il motivo del "braccino corto" non è chiaro, magari troppi impegni lavorativi, forse impegnative giornate alla ricerca del selfie giusto, probabilmente una postepay da ricaricare, quasi sicuramente lo smarrimento del sito su cui versare il denaro (www.gofundme.com). Una cosa è certa: la poca generosità non è la causa benefica scelta dai genitori di Leone visto che i fondi raccolti sono destinati a una causa meritevole selezionata in accordo con i fan e non a una sfarfaleggiante vacanza a Ibiza. Gli invitati hanno tempo fino al 1° settembre per rimediare alla poco nobile svista. In caso contrario, la coppia metterà la differenza per mantenere il gesto di solidarietà.