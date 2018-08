Clamoroso a Cellino San Marco, torna il sereno tra Al Bano e Loredana Lecciso. La showgirl ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare sorridente accanto al cantante con il pollice insù: tutto ok. A incorniciare quello che, dopo le rivelazioni (non senza colpi bassi) della crisi tra i due, sembra un perfetto quadretto familiari tanti hashtag che inneggiano alla serenità: #family #lunch #sunday #relax #feelgood #peace. A scattare la foto uno dei figli della coppia Bido.

Insomma, un raggio di sole in una crisi che sembrava irreparabile, e che arriva dopo le indiscrezioni su un presunto trasloco di Romina Power a Cellino San Marco a conferma di un'amore mai spento. Come staranno davvero le cose?