Corona e Nina Moric insieme. E lui la combina grossa

“Mia moglie - ai tempi era mia moglie, ora è la mia ex moglie - mi dice: Ti sei tatuato bambino sbagliato sul petto”. Fabrizio Corona, sempre seguitissimo sui social, corregge subito il tiro e recupera il lapsus commesso durante un “Instagram stories”mentre racconta un aneddoto legato ad un suo tatoo. La storia vede come protagonista Nina Moric. che è al suo fianco insieme al piccolo Carlos (il figlio della coppia nato nel 2002). I tre stanno trascorrendo una vacanza lampo in Puglia.

L’Instagram Stories di Corona ha il sapore della gag: lui racconta l’aneddoto e la Moric interviene con il sorriso. I follower aumentano. Insomma, siamo di fronte alla coppia che non t’aspetti. Verrebbe da dire che si tratta di una super coppia da copertina. Corona e la Moric stanno dando una prova di grande amore nei confronti di Carlos, che può stare finalmente insieme a loro senza aria tesa. Una complicità che a molti fan di Corona e della modella croata piace molto. Entrambi sono single: lui ha troncato con Silvia Provvedi (che dovrebbe entrare nella casa del Gf Vip insieme alla gemella), lei pare che non sia più in buoni rapporti con Luigi Favoloso dopo la sua partecipazione al Grande Fratello: la loro storia, dopo quattro anni, sembra essere arrivata definitivamente al capolinea.

Corona e Nina hanno recuperato il tempo perduto in questi anni. Adesso che sono in ottimi rapporti tutti si chiedono che ci troviamo di fronte al vero gossip dell’estate: un ritorno di fiamma che piacerebbe a molti fan della coppia.