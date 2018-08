Fabrizio Corona e l'abbraccio con Jeremias Rodriguez: "Famiglia"

Ed ecco la foto tanto attesa dai suoi fan. Dopo l’abbraccio con Nina Moric, Fabrizio Corona pubblica uno scatto con Jeremias Rodriguez, ex cognato ai tempi della su storia con Belen. "Famiglia": con questa parola l’ex re dei paparazzi commenta la reunion con il piccolo di casa Rodriguez, che avviene in Salento dove entrambi s’incontrano durante una serata dove sono ospiti come special guest.

Jeremias, nel corso degli anni, non ha mai nascosto l’affetto nei confronti di Corona, che ha sempre mantenuto ottimi rapporti con Belen. Recentemente, ha fatto scalpore la foto del loro incontro in un albergo di Milano. Pare che quell’incontro abbia fatto storcere il naso sia a Silvia Provvedi (ex fidanzata di Corona), sia ad Andrea Iannone (attuale compagno della showgirl). Ma l’amicizia tra Corona e Belen resta in piedi e vince sempre. Così, la foto tra Corona e Jeremias diventa la prova del nove: Corona e i Rodriguez sono in ottimi rapporti.