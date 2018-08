Jeremias Rodriguez spiazza tutti con una dedica su Instagram 

Jeremias Rodriguez fa uno sgambetto a Monte, ex fidanzato di sua sorella Cecilia, con una dedica che spiazza tutti. Il piccolo di casa Rodriguez si rivolge a Ignazio Moser, attuale fidanzato di Cecilia, con il quale ha stretto amicizia nella casa di Cinecittà durante il Gf Vip (dove erano tutti concorrenti). “Nessuno arriva nella nostra vita a rimpiazzare il posto di un altro, ognuno ti nutre di cose diverse. Grazie Nachi per tutto quello che fai per me. Ti amo Hermanito”. Queste le parole di Jeremias, un ragazzone “tutto cuore”, che vive la popolarità senza dimenticare il suo passato umile. Così sui social pubblica, oltre a “Storie Instagram” e foto simpatiche, anche qualche dedica che ha il sapore dell’amicizia vera. Anche Moser si trova a Ibiza con tutto il “clan” Rodriguez. Alle Baleari, da anni, Belen trascorre le sue vacanze super social. E Ignazio è la new entry in famiglia.