Veronica Satti riabbraccia suo padre Bobby Solo

“Una lacrima sul viso” non è solo il titolo di una storica canzone di Bobby Solo, ma è anche una metafora d’amore. Quella che usiamo per raccontare l’abbraccio di una figlia verso un padre. Parliamo di Veronica Satti e Bobby Solo. L’ex concorrente del Grande Fratello (Veronica Satti) non ha mai nascosto la voglia di incontrare suo padre, dopo anni di tensione, per riappacificarsi con lui. I vari tentativi nel tempo non andati mai a buon fine. Alla fine la Satti è riuscita a coronare il suo sogno. Tutto è accaduto dopo il ritorno del cantante dall’America, dov’era impegnato per un tour. L’ex gieffina ha pubblicato una foto mentre bacia sulla guancia sul padre con scritto: “Finalmente insieme”. All’incontro c’erano anche Tracy, la moglie del cantante e il loro bambino. Le tensioni tra padre e figlia, dopo gli anni difficili, sono state messe da parte per sempre. Evviva l’amore.