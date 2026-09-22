Acea partecipa alla European Water Academy in qualità di Primo Champion
Acea partecipa alla European Water Academy in qualità di Primo Champion. Acea accoglie con favore questa importante iniziativa della Commissione Europea, sviluppata nell'ambito della European Water Resilience Strategy, ed è onorata di contribuire all'Academy fin dalla sua primissima fase. Crediamo fermamente che il rafforzamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità professionali sia essenziale per affrontare le sfide del settore idrico europeo e per sostenere la transizione verso servizi idrici più resilienti, sostenibili e innovativi.
In qualità di principale operatore di infrastrutture idriche in Italia, Acea investe da tempo nell'istruzione, nella formazione professionale e nel trasferimento di competenze. Attraverso i propri programmi di formazione aziendale e le collaborazioni con università, business school ed enti di ricerca, l'Azienda promuove lo sviluppo continuo di competenze tecniche, gestionali e di leadership lungo l'intera catena del valore dell'acqua.
Nell'ambito della European Water Academy, Acea è lieta di contribuire con le seguenti attività di sviluppo delle competenze:
Executive Master in Water Management (Italiano e Inglese) – un programma executive sviluppato con 24ORE Business School, pensato per professionisti del settore idrico, manager e specialisti tecnici, focalizzato su servizi idrici integrati, sostenibilità, trasformazione digitale, innovazione, gestione degli asset ed evoluzioni normative. A partire da gennaio 2027.
Learning Path: Water Treatment, Water Quality and Environmental Sustainability (Italiano) – un programma di formazione tecnica per formatori interni ed esperti di materia sui temi del trattamento delle acque, della qualità dell'acqua, della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare e dei contaminanti emergenti. A partire da gennaio 2027.
Learning Path: Water Networks, Infrastructure and Operational Excellence (Italiano) – un programma dedicato alla gestione delle infrastrutture idriche, all'asset management, all'eccellenza operativa e alla qualità del servizio, rivolto a istruttori interni ed esperti tecnici. A partire da gennaio 2027.
Le forme dell'acqua (Italiano) – una serie di cicli formativi multidisciplinari che riunisce esperti internazionali e professionisti Acea per esplorare gli aspetti strategici, ambientali, tecnologici e normativi del settore idrico. Il programma si svolgerà da settembre 2026 a luglio 2027.
Water Education (Italiano) – un'iniziativa educativa volta a promuovere la consapevolezza e la sostenibilità idrica tra gli studenti delle scuole superiori attraverso contenuti di e-learning e il coinvolgimento degli esperti Acea. Il programma prenderà il via a gennaio 2027.
Post-graduate Water Education (Italiano) – attività a supporto di studenti post-laurea e dottorandi attraverso progetti di tesi, tirocini di ricerca e collaborazioni con università e programmi di ricerca. L'iniziativa è attualmente in corso.
Acea è orgogliosa di contribuire con queste iniziative al portfolio iniziale della European Water Academy e desidera sostenere attivamente il suo sviluppo futuro. Vediamo in questa collaborazione una preziosa opportunità per favorire lo scambio di conoscenze, rafforzare la cooperazione europea e promuovere l'eccellenza nel capacity building per il settore idrico.