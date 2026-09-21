“Saperi e Sapori”, la grande cucina italiana arriva allo Chalet del Lago all'Eur

21 settembre 2026 a

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Igles Corelli firma il nuovo progetto enogastronomico dello Chalet del Lago di Roma. Da ottobre a dicembre tre appuntamenti con La Capanna di Eraclio, La Brinca e I Due Platani di Parma.

Un nuovo palcoscenico per la grande cucina italiana nel cuore dell’EUR. Nasce allo Chalet del Lago “Saperi e Sapori”, progetto enogastronomico firmato dallo chef patron Igles Corelli, pensato per portare a Roma alcune delle realtà più rappresentative della ristorazione italiana.

Affacciato sul lago e immerso nel verde, lo Chalet, conosciuto soprattutto come location per eventi privati, apre così le sue porte a una nuova formula. Non un ristorante tradizionale, ma uno spazio che, in occasione di serate speciali, si trasformerà in un luogo d’incontro tra cucina d’autore, territorio e cultura gastronomica.

A ideare e guidare il progetto sarà Corelli, che ha registrato il marchio “Saperi e Sapori” e farà gli onori di casa durante gli appuntamenti in programma.

La formula prevede un incontro al mese: chef e ristoranti provenienti da diverse parti d’Italia raggiungeranno Roma insieme alle proprie brigate, portando allo Chalet non soltanto i loro piatti, ma anche le storie, le tradizioni e l’identità dei territori che rappresentano.

L’obiettivo è costruire, appuntamento dopo appuntamento, un viaggio attraverso l’Italia gastronomica, offrendo al pubblico romano l’opportunità di conoscere cucine e interpreti differenti senza lasciare la Capitale.

Il debutto con La Capanna di Eraclio

Il primo appuntamento è in programma il 7 ottobre e vedrà protagonista La Capanna di Eraclio, storica insegna della cucina di pesce italiana. Il ristorante arriverà allo Chalet del Lago con la propria brigata per proporre agli ospiti un percorso rappresentativo della sua esperienza gastronomica e della sua identità.

A novembre sarà invece la volta de La Brinca, espressione della tradizione gastronomica ligure, mentre il terzo e ultimo appuntamento del calendario, previsto a dicembre, avrà come protagonista I Due Platani di Parma.

Tre realtà differenti per storia, territorio e cucina, riunite da un progetto che punta a valorizzare la ricchezza e la varietà della ristorazione italiana.

Un nuovo appuntamento enogastronomico per Roma

Con “Saperi e Sapori”, lo Chalet del Lago punta dunque a vivere anche oltre la sua tradizionale attività legata agli eventi privati, mantenendo però una formula volutamente lontana da quella di un ristorante aperto quotidianamente.

Le serate saranno occasioni speciali nelle quali la location dell’EUR cambierà volto per accogliere, di volta in volta, protagonisti diversi della cucina italiana.

L’ambizione è quella di trasformare “Saperi e Sapori” in un appuntamento riconoscibile nel panorama enogastronomico romano: un luogo nel quale scoprire ristoranti, territori e tradizioni attraverso l’esperienza diretta dei loro interpreti.

Un viaggio che parte a ottobre e che, mese dopo mese, porterà sulle rive del lago dell’EUR nuove storie da raccontare e, soprattutto, da assaggiare.