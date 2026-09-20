Il Giusto Sentiero 2026, Maselli: «Un evento sempre più entusiasmante con la presenza di illustri ospiti»

20 settembre 2026 a

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«Una due giorni sempre più entusiasmante, che anche quest’anno ha visto decine di ospiti illustri confrontarsi su tematiche importanti, sia a livello locale che nazionale». Lo dichiara l’assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, al termine della 4ª edizione de “Il Giusto Sentiero 2026”, la kermesse promossa a Nemi dalla Federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia.

«Ringrazio l’amico Luciano Ciocchetti, principale organizzatore dell’evento, e tutta la squadra che ha permesso la riuscita di questo importante evento, al quale hanno preso parte nomi di rilievo della politica italiana come il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'On. Francesco Lollobrigida, il presidente della Regione Lazio, l'Avv. Francesco Rocca, l’On. Galeazzo Bignami, l’On. Francesco Filini, l'On. Fabio Rampelli, l’On. Paolo Trancassini, il Sen. Marco Silvestroni, l’On. Marco Perissa, l'On. Andrea Volpi, l'On. Alessandro Palombi, l’On. Antonio Giordano, l’On. Antonella Sberna, l’On. Nicola Procaccini e tanti altri».

L’assessore Maselli, nel suo intervento a Il Giusto Sentiero, ha ricordato le azioni da lui intraprese: «Sin dal mio insediamento, in sintonia col Presidente Rocca, abbiamo lavorato per una vera e tangibile integrazione sociosanitaria. Proprio per questo ho presentato una proposta di legge, che arriverà presto in aula, per l’introduzione della figura del direttore sociosanitario nelle ASL. Tanto è stato fatto anche per la disabilità, grave e gravissima, come conferma, ad esempio, il Progetto Tobia, ormai presente in tutta la rete ospedaliera pubblica della regione e l’inaugurazione del primo centro pubblico di alta specializzazione per l'autismo autorizzato e accreditato dalla Regione, oltre ai dieci centri polivalenti per giovani adulti autistici o altre disabilità complesse, premiati anche agli awards della pubblica amministrazione. In estate – conclude Maselli – abbiamo anche approvato la nuova legge per la disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali, che ha portato una grande semplificazione, e il Piano periferie. Tutto questo accompagnato da una visione olistica».