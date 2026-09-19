Wizz Air Rome half marathon by brooks 2026

Nuova starting line a Porta Ardeatina, l'arrivo confermato al Colosseo. La mezza maratona sarà Élite Label World Athletics. Iscrizioni aperte alla Gemelli - Longevity Run presented by Altograno e alla Arcaplanet Dog Run del sabato. Superiore ai 67.000 euro la raccolta fondi legata al Charity Program dell'evento. Mercoledì 7 ottobre la presentazione in Campidoglio.

19 settembre 2026 a

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Prende forma il nuovo percorso per l’edizione 2026 della Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks. Gli Organizzatori, RomaOstia e RCS Sports & Events, stanno lavorando insieme all’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, guidato da Alessandro Onorato, per disegnare il tracciato che si snoderà nel centro storico della città più bella al mondo. L’appuntamento è per il 18 ottobre alle ore 8.00. Prima novità del percorso la location di partenza con un inedito assoluto: le mura che l'imperatore Aureliano fece erigere a difesa di Roma ospiteranno, per la prima volta, la starting line di una gara podistica. Il "via" sarà infatti dato in corrispondenza degli archi di via di Porta Ardeatina, tra viale delle Terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo.

Confermato l’iconico arrivo in via degli Annibaldi con la suggestiva vista sul Colosseo che stupisce ed emoziona i partecipanti. Manca un mese alla presentazione ufficiale di questa nuova edizione, che sarà lanciata mercoledì 7 ottobre alle ore 11 in Campidoglio, nell’Aula Giulio Cesare. In attesa di spegnere la sua terza candelina, la Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks continua a regalarsi soddisfazioni. Non solo quella di quest’anno è l’edizione del “sold out” a 40.000 partecipanti - risultato raggiunto con oltre tre mesi di anticipo -, ma sarà anche quella dell’ottenimento della Élite Label World Athletics, il riconoscimento che la Federazione Internazionale riserva alle competizioni altamente strutturate e con requisiti di performance di rilievo assoluto.

La scalata nelle gerarchie della label corre di pari passo a quella nell’ambito delle competizioni a livello globale e certifica uno sforzo organizzativo teso alla crescita e al miglioramento. “La città di Roma merita eventi che possano offrire ai partecipanti un livello di servizi qualitativamente all’altezza delle aspettative di un appuntamento di spessore mondiale”, afferma Laura Duchi, Race Director della manifestazione. “Per il nostro Comitato Organizzatore questo riconoscimento rappresenta un ulteriore step di crescita ma anche una spinta a porci obiettivi sempre più sfidanti”. Confermate sabato 17 ottobre anche la Gemelli - Longevity Run presented by Altograno, in collaborazione con il Policlinico A. Gemelli e i ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e la Arcaplanet Dog Run, la passeggiata-corsa non competitiva aperta ai cani e ai loro proprietari, i pet parent. Sarà invece presso Eataly Roma Ostiense (nel Piazzale 12 Ottobre 1492) il Villaggio della manifestazione: apertura da giovedì 15 a sabato 17 ottobre. Qui i runner potranno ritirare il proprio race kit, verificare ogni dettaglio inerente alla gara e visitare i tantissimi stand dei partner della manifestazione. Continua la raccolta fondi attraverso il Charity Program per aggiudicarsi uno degli ultimi pettorali solidali messi a disposizione dalle organizzazioni ufficiali aderenti al programma.

Oltre 67.000 euro il valore a oggi registrato sulla piattaforma Rete del Dono, partner della Rome Half Marathon, a oltre un mese dalla gara per unire il gesto sportivo quello solidale: Fondazione Bambino Gesù ETS, Sport Senza Frontiere, Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione ETS, Fondazione Italiana Diabete, Comunità di Sant’Egidio, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, PlayMore! con RunChallenge e Liberi Nantes ADS. Informazioni sul Charity Program a questo link: https://www.romehalfmarathon.it/charity/ I PARTNER 2026 Wizz Air (title sponsor) // Brooks Running (presenting partner & technical sponsor) // Powerade (premium partner & official drink) // Zalando (premium partner) // Fiat (mobility partner) // Altograno (presenting partner Longevity Run) // Arcaplanet (title sponsor Dog Run) // Garmin (official timekeeper) // Acqua Vera (official mineral water) // Felicetti (official supplier) // Best Western (official hotel) // Dole (official supplier) // Oakberry (official supplier) // CRAI (official supplier) // JBL (official supplier) // Wonderful Pistachios (official supplier) // Eataly (official supplier) // Honda (official moto) // Hero (Official Supplier) // Pietrasanta Pharma (live partner). Rete del Dono il partner del Charity Program.